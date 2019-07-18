Мойзе Кин привлек внимание сразу трех европейских клубов

19-летний форвард может покинуть Италию этим летом. Им заинтересовались английские и немецкие клубы.

За молодым футболистом внимательно следят «Эвертон» и дортмундская «Боруссия». Также у игрока есть предложение от миланского «Интера».

Однако, «Ювентус» не намерен отпускать талантливого нападающего. Туринский клуб готовит для него обновленный контракт. По условиям нового соглашения Кин будет зарабатывать 2 миллиона евро в год без учета бонусов.

В прошедшем сезоне итальянец провел 13 матчей в чемпионате Италии. На его счету 6 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Николо Скиры