Юрий Семин: «Вся критика соткана из личного отношения ко мне. Сдаваться не собираемся»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал текущие результаты своей команды в чемпионате России и Лиге чемпионов. 71-летний специалист не обращает внимания на критику.

«Если критикуют меня, значит, критикуют и команду. Я это даже и критикой не считаю, поскольку она вся соткана из личного отношения к Семину. Я конечно, как и любой тренер, ошибаюсь. Но ведь можно говорить, что сегодняшний «Локомотив» создает много моментов, но не забивает. Или то, что в обороне он не так надежен, как прошлом сезоне. И таким образом указать на недостатки. А можно сказать, что «Локомотив» много пропускает, не соответствует тому-то, тому-то и тому-то… И кричать караул, ату его, ату! Не собираюсь пытаться найти какие-то оправдания. Приведу цифры — на сегодня, в сравнении с прошлогодним турнирным графиком, мы отстаем только на два очка.

Что касается Лиги чемпионов, то к ней надо готовиться, начиная с мая. И уже в июне должны быть в курсе: кто придет в команду, кто ее покинет, кто останется. В Лиге чемпионов мы за эти 4 тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы. Где-то не хватает везения, где-то опыта — мы ведь не были в Лиге чемпионов 14 лет. Но сдаваться не собираемся», — подытожил Семин.

Напомним, после 14 туров РПЛ «Локомотив» идет на третьем месте. В активе красно-зеленых 25 очков, а отставание от второго «Краснодара» составляет 1 балл.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс