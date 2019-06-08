Футбольная лига Англии введет новое правило

Автор: Дарья Григорьева 0

Со следующего сезона Футбольная лига Англии (EFL) введет новое правило. Оно будет обязательно для всех команд.

Сообщается, теперь клубам при поиске нового менеджера следует проводить собеседование хотя бы с одним специалистом, который является представителем негроидной или монголоидной расы, либо же иного этнического меньшинства.

Утверждается, подобное нововведение направлено на продвижение принципа равенства в футболе.

Есть информация, что в предыдущие 18 месяцев клубы Чемпиошипа, Лиги Один и Лиги Два применяли это правило на добровольной основе. В сезоне-2019/20 оно будет обязательным для всех.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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