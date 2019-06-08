Футбольная лига Англии введет новое правило

Со следующего сезона Футбольная лига Англии (EFL) введет новое правило. Оно будет обязательно для всех команд.

Сообщается, теперь клубам при поиске нового менеджера следует проводить собеседование хотя бы с одним специалистом, который является представителем негроидной или монголоидной расы, либо же иного этнического меньшинства.

Утверждается, подобное нововведение направлено на продвижение принципа равенства в футболе.

Есть информация, что в предыдущие 18 месяцев клубы Чемпиошипа, Лиги Один и Лиги Два применяли это правило на добровольной основе. В сезоне-2019/20 оно будет обязательным для всех.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports