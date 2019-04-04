Адвокат Кокорина: «С каким весом пришел в СИЗО Кокорин, такой вес и есть на данный момент»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что вес футболиста не изменился со времени заключения в СИЗО. вес нападающего составляет 82 килограмма.

«С каким весом пришел в СИЗО Кокорин, такой вес и есть на данный момент.

Что касается опубликованных в СМИ фотографий, то был взят такой ракурс, который не позволяет делать выводы о состоянии Александра.

В суд была представлена медкарта Саши. Вес футболиста Кокорина по состоянию на 2 апреля 2019 года составляет 82 килограмма», – сказала Стукалова.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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