Антуан Гризманн может перейти в «ПСЖ» в обмен на Эдинсона Кавани

«ПСЖ» не оставляет попыток приобрести французского форварда. Парижане предлагают Эдинсона Кавани за трансфер 28-летнего футболиста.

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность провести обмен игроками с французским «ПСЖ». Если клубы сумеют прийти к соглашению, Антуан Гризманн вернётся на родину в стан чемпионов Франции. В обратном направлении проследует уругвайский форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани.

Отмечается, что главным фаворитом в борьбе за Гризманна остаётся испанская «Барселона». Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде уже одобрил приобретение клубом 28-летнего форварда «матрасников».

Парижский клуб хочет получить за форварда 50 млн. евро. Сам футболист согласен перебраться в испанский чемпионат.

В прошедшем сезоне Гризманн провел 37 матчей в Ла Лиге. На его счету 15 голов и 10 результативных передач. Кавани сыграл 21 матч в чемпионате Франции. В его активе 18 голов и 6 ассистов за «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com