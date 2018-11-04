Бывший игрок «МЮ» недоволен Лукаку

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд полагает, что Ромелу Лукаку не должен быть в стартовом составе в нападении. Его необходимо заменить на Маркуса Рэшфорда.

«Маркус Рэшфорд — это большой талант. Моуринью давал ему шанс, чтобы тот играл много минут. Но в его возрасте, если он выходит со скамейки запасных, то это расстраивает. Он прошел то время, когда он рад был выйти на поле со скамейки запасных. Сейчас он думает, что должен играть в стартовом составе, и это мешает ему. На этом этапе карьеры он должен остановиться на позиции «девятки», центрфорварда.

Что касается Лукаку, то он забивает фантастические голы. Но в больших командах этого недостаточно. Нужно взаимодействовать с другими игроками, дополнять их. Сейчас в «МЮ» некоторые вещи не получаются именно из-за Лукаку. И это влияет на других игроков, таких как Погба и Лингард» — заявил Фердинанд.

Напомним, что Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В этом сезоне АПЛ он провел 10 игр и забил четыре мяча. Рэшфорд в сезоне 2018/19 АПЛ выступал в восьми матчах, отметился двумя мячами и одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com