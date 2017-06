Андре Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два матча

Тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш и бомбардир клуба Халк пропустят два матча китайского чемпионата из-за дисквалификации. Португальский специалист и игрок встали на защиту Оскара, также футболиста «Шанхая», отстраненного от восьми матчей.



18 июня во время матча между «Шанхай СИПГ» и «Гуанчжоу Фили» Оскар грубыми действиями спровоцировал массовую драку, из-за которой с поля удалили двух футболистов. Решением китайской футбольной ассоциации (КФА) остались недовольны Андре Виллаш-Боаш и Халк: второй даже сделал в поддержку одноклубника фотографию в футболке с неоднозначной надписью «Nothing to do, nothing to say» («Ничего не делать, ничего не говорить»).

