Андре Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два матча

Автор: Алена Груздева 0

Халк

Тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш и бомбардир клуба Халк пропустят два матча китайского чемпионата из-за дисквалификации. Португальский специалист и игрок встали на защиту Оскара, также футболиста «Шанхая», отстраненного от восьми матчей.

18 июня во время матча между «Шанхай СИПГ» и «Гуанчжоу Фили» Оскар грубыми действиями спровоцировал массовую драку, из-за которой с поля удалили двух футболистов. Решением китайской футбольной ассоциации (КФА) остались недовольны Андре Виллаш-Боаш и Халк: второй даже сделал в поддержку одноклубника фотографию в футболке с неоднозначной надписью «Nothing to do, nothing to say» («Ничего не делать, ничего не говорить»).

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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