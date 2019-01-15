Петр Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Вратарь «Арсенала» Петр Чех объявил о завершении карьеры. О своем решении он написал в Twitter.

«Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Прошло 20 лет с того момента, как я подписал первый контракт. Сейчас наступило правильное время, чтобы объявить о том, что я завершаю карьеру по окончании сезона. Я достиг всего, чего хотел, проведя 15 сезонов в премьер-лиге и выиграв все, что только можно. Я продолжу усердно работать в «Арсенале». Надеюсь, что мы сможем выиграть еще один трофей. Посмотрим, что готовит для меня жизнь за полем», — написал футболист.

Напомним, что вратарь начал карьеру в 1999 году. В лондонский «Арсенал» он перешел из «Челси» в 2015 году. Чех четыре раза выигрывал чемпионат Англии, пять раз – Кубок Англии, три раза – Кубок английской лиги, по одному разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За сборную Чехии голкипер провел провел 124 матча. Вместе с национальной командой он становился бронзовым призером Евро-2004.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Петра Чеха