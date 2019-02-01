Луис Суарес хочет завершить карьеру в «Барсе»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, в какой команде планирует завершить карьеру. Игрок заявил, что он будет счастлив, если закончит ее в каталонском клубе.

«Завершив карьеру в «Барселоне», я был бы счастлив. Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока. Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы величайшей возможностью. Но это будет трудно, так как не всем удалось этого добиться», — сказал уругвайский футболист.

Напомним, что форвард перешел в стан «сине-гранатовых» в 2014 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 20 игр, забил 15 мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Sport.es