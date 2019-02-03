Усман Дембеле может пропустить матч с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле рискует пропустить первый матч Кубка Испании. Француз может не принять участие в игре против «Реала».

Сообщается, что хавбек восстановился от травмы голеностопа и планировал уже в понедельник тренироваться в общей группе. Но на сегодняшнюю тренировку футболист прибыл с сильной болью в горле и недомоганием. Предполагается, что на восстановление ему потребуется минимум три-четыре дня.

Таким образом, Дембеле рискует пропустить игру с «Реалом» в рамках Кубка Испании. Она состоится шестого февраля.

Напомним, что в нынешнем сезоне Примеры полузащитник провел 19 матчей, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: As