«Барселона» интересуется хавбеком «Сассуоло»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Барселона» заинтересовалась еще одним игроком «Сассуоло». Полузащитник Стефано Сенси привлек внимание каталонского клуба.

По информации СМИ, «сине-гранатовые» намерены заполучить футболиста летом. Сообщается, что «Барселона» успела связаться с представителями игрока. Кроме того каталонцы ведут переговоры уже непосредственно с «Сассуоло».

Контракт хавбека истекает 2020 года.

Ранее, на правах аренды в стан «сине-гранатовых» из итальянского клуба перешел полузащитник Кевин-Принс Боатенг.

Напомним, что нынешнем сезоне чемпионата Италии Сенси провел 15 игр, забил 1 мяч и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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