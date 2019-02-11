Стало известно, как VAR будет работать на матчах ЛЧ

Старший офицер VAR по вопросам судейства Роберто Розетти объяснил, при каких обстоятельствах система видеоповторов будет применяться. В нынешнем плей-офф Лиги чемпионов эта система вводится впервые в истории.

«Мы убеждены, что VAR пойдет на пользу. Это поможет судьям, а также снизит количество неверных их решений. Судьи отреагировали очень положительно. В последние несколько месяцев мы провели ряд курсов для ведущих рефери. Они приветствовали любые возможности, которые в конечном счете помогут им принять правильные решения», — заявил Розетти.

Он также сообщил, что протокол, в каких случаях использовать видеоповторы, составил Международный совет футбольных ассоциаций.

«VAR вмешивается тогда, когда замечает явную ошибку в четырех ситуациях, влияющих на ход матча: голы и нарушения правил перед голами; решения о пенальти и нарушения правил перед пенальти; прямые красные карточки; ошибочная идентификация футболистов», — пояснил офицер.

Розетти уточнил, что это касается и голов, забитых после нарушения правил в атаке и из положения «вне игры»; грубой игры, которая по правилам должна наказываться прямой красной карточкой. Он также объяснил и иные вопросы, связанные с видеопомощью.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА