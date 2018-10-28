В деле крушения вертолета владельца «Лестера» появились новые подробности

Вчера разбирался вертолет с владельцем «Лестера». Стали известны подробности крушения.

На борту находился сам Сривадханапрабха, его дочь и два пилота. Кроме того, с ними в вертолете был пятый человек, чья личность еще не раскрыта.

Фотограф Райан Браун, работавший на матче АПЛ, сказал, что видел падение: «Шум двигателя прекратился, я обернулся и услышал какой-то звук, как скрежет. Вертолет «замолчал», потерял управление, после этого раздался сильный взрыв, и я увидел большой огненный шар».

Напомним, что инцидент произошел спустя час после матча 10-го тура АПЛ «Лестера» против «Вест Хэма» (1:1). Проблемы с управление случились уже при взлете. Вертолет рухнул на парковку.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia, BBC