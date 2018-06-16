Жерар Пике об участии его компании в фильме про Антуана Гризманна: «Я сам офигел, я думал, что он выберет «Барселону»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике высказался по поводу ситуации с документальным фильмом форварда «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна. Француз решил остаться в мадридском клубе.

Гризманн с помощью фильма, который снимала компания Пике, объявил о решении остаться в «Атлетико», предпочтя это переходу в «Барселону».

«Меня очень удивила реакция всех людей, причастных к «Барселоне», которые поставили под сомнение мою преданность и любовь к клубу. Да, фильм делала одна из моих компаний, но идея появилась еще несколько месяцев назад.

Я общался с Гризманном. Он сказал мне, что у него есть вариант с переходом в «Барселону». И я предложил ему снять фильм, сказав, что это мог бы быть очень хороший контент для болельщиков вне зависимости от его решения.

С этого момента мы не связывались до вчерашнего дня. Не я лично снимал этот фильм. В решающий день он позвонил мне и сообщил, что фильм выходит сегодня. И рассказал о своем решении, которое он там объявит. Вот и все. В этом ничего нет.

Мы не консультировались ни по каким вопросам. Ребята просто снимали, чтобы узнать его решение. Я общался с клубом по этому поводу, там про это знали. Никаких двух финалов для фильма не снималось, я не знаю, кто об этом сказал.

Это концептуально новая вещь. Она позволяет людям быть ближе к игроку. Я не несу ответственность за все эти разговоры в прессе и за его конечное решение.

«Барселона» больше любого игрока. И если не пришел один – придут другие. По экономическим или спортивным причинам принимаешь решение – «Барселона» все равно больше.

Люди придают слишком много внимания. Да, в этой программе есть близкое общение с игроком, она связана с моей компанией. Но я не помогаю и не советую никому принимать решение. Если бы я не имел к этому отношения, ничего бы не изменилось.

Я говорил с Бартомеу по поводу его реакции. Он звонил мне, все нормально. Я сам офигел, я думал, что Гризманн перейдет в «Барселону». Но не более того», – сказал Пике.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca