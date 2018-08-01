УЕФА увеличил срок дисквалификации Самира Насри за допинг

Автор: Михаил Серебряков 0

Самир Насри

УЕФА на официальном сайте сообщил об увеличении срока дисквалификации бывшего полузащитника сборной Франции Самира Насри с 6 до 18 месяцев. 31-летний хавбек наказан за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, игрока отстранили на полгода по решению контрольно-этического дисциплинарного комитета УЕФА за использование запрещенного метода терапии. Инспектор организации оспорил срок наказания и попросил увеличить его до двух лет.

По этому делу Насри вел переговоры с ВАДА, Французским антидопинговым агентством и инспектором УЕФА по этике и дисциплине. В итоге было решено наказать футболиста дисквалификацией на 18 месяцев. Срок отстранения отсчитывается с 1 июля 2017 года.

Последним местом работы француза был турецкий «Антальяспор». Клуб расторг контракт с ним в этом январе. Ранее Насри выступал за «Марсель», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Севилью».

Фото: Global Look Press
Источник: UEFA.com

 

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