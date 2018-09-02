Владимир Федотов поделился секретом успеха «Оренбурга» в РПЛ

Автор: Михаил Серебряков 0

Крылья Советов- Оренбург

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что секретом успеха его команды в РПЛ является предельная концентрация. Сегодня оренбургский клуб сыграет с «Динамо» в 6-м туре чемпионата России.

— В первой игре сезона нам, возможно, не удалось справиться с волнением, — сказал Федотов.
— Кто-то выпал из игры, а в такой ситуации со «Спартаком» сложно конкурировать. Но мы продолжили работать и верить в свои силы.

Вывод один: нужно не терять концентрацию и доигрывать все эпизоды. Ключ к успеху — быть в тонусе все 90 минут. В матче с «Динамо» постараемся продемонстрировать лучшие качества.

На данный момент «Оренбург» занимает 5-е место в турнирной таблице.

Фото: ФК Оренбург»
Источник: «Спорт-экспресс»

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