Владимир Федотов поделился секретом успеха «Оренбурга» в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что секретом успеха его команды в РПЛ является предельная концентрация. Сегодня оренбургский клуб сыграет с «Динамо» в 6-м туре чемпионата России.

— В первой игре сезона нам, возможно, не удалось справиться с волнением, — сказал Федотов.

— Кто-то выпал из игры, а в такой ситуации со «Спартаком» сложно конкурировать. Но мы продолжили работать и верить в свои силы.

Вывод один: нужно не терять концентрацию и доигрывать все эпизоды. Ключ к успеху — быть в тонусе все 90 минут. В матче с «Динамо» постараемся продемонстрировать лучшие качества.

На данный момент «Оренбург» занимает 5-е место в турнирной таблице.

Фото: ФК Оренбург»

Источник: «Спорт-экспресс»