«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 105 миллионов евро за Харри Магуайра

Защитник «Лестер Сити» Харри Магуайр может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианцев готово заплатить 105 миллионов евро за 26-летнего англичанина.

Добавим, что в 2018 году Магуайр заключил новый контракт с «Лестером», рассчитанный до 2023 года, а его зарплата составляет около 140 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» интересовался в услугах Магуайра еще при работе португальского специалиста Жозе Моуринью. Тогда клуб предложил за футболиста 88 миллионов евро, однако «Лестер» отклонил предложение, потребовав не менее 93 миллионов.

В текущем сезоне АПЛ Магуайр поучаствовал в 26 матчах за «Лестер» и отметился тремя голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star