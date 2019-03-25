«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 105 миллионов евро за Харри Магуайра

Автор: Тимофей Поршнев 0

Защитник «Лестер Сити» Харри Магуайр может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианцев готово заплатить 105 миллионов евро за 26-летнего англичанина. 

Добавим, что в 2018 году Магуайр заключил новый контракт с «Лестером», рассчитанный до 2023 года, а его зарплата составляет около 140 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» интересовался в услугах Магуайра еще при работе португальского специалиста Жозе Моуринью. Тогда клуб предложил за футболиста 88 миллионов евро, однако «Лестер» отклонил предложение, потребовав не менее 93 миллионов.

В текущем сезоне АПЛ Магуайр поучаствовал в 26 матчах за «Лестер» и отметился тремя голами.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Star

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