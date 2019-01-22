Криштиану Роналду сравнялся с Лео Месси по числу нереализованных пенальти

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче против «Кьево» (3:0). Игрок сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси по числу не забитых 11-метровых.

Португалец не реализовал 25-ю попытку в карьере. При этом футболист итальянской команды пробил 139 пенальти (включая удары в послематчевых сериях), а игрок каталонского клуба – 108.

Напомним, что в нынешнем сезоне Примеры Месси провел за «сине-гранатовых» 18 игр, забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач. Роналду в чемпионате Италии выходил на поле в 20 матчах, стал автором 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Bleacher Report

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