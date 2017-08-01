«Барселона» призывает топ-клубы Европы объединиться в коалицию против «ПСЖ»

Автор: Никита Воробьев 0

Барселона

«Барселона» рассчитывает изолировать «ПСЖ» от европейского футбола, если французскому клубу удастся подписать Неймара. Испанцы считают парижан прямой угрозой установленному порядку.

Руководство сине-гранатовых подозревает своих коллег в желании обойти финансовый фэйр-плей, чтобы заполучить бразильского нападающего. Сообщается, что каталонцы призывают лучшие клубы Европы объединиться в коалицию против «ПСЖ» и уже связывались с представителями таких клубов, как «Бавария» и «Ювентус», получив от них положительные ответы.

Напомним, что «ПСЖ» готов выплатить сумму отступных, прописанную в контракте Неймара, которая составляет 222 млн евро. В случае переезда в Париж бразилец заработает 300 млн евро за пять лет.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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