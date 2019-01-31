Эрнесто Вальверде: «Барса» мечтает выиграть все»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о целях каталонского клуба. Он считает, что «сине-гранатовые» способны их достигнуть. 

«Иногда кому-то кажется, что мы готовы пожертвовать каким-то турниром. Но «Барселона» мечтает выиграть все, что только можно. Кубок нас здорово воодушевил», — заявил испанский специалист.

Напомним, что вчера каталонский клуб в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании разгромил «Севилью» (6:1). «Сине-гранатовые» лидируют в Примере с 49 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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