Эрнесто Вальверде: «Барса» мечтает выиграть все»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о целях каталонского клуба. Он считает, что «сине-гранатовые» способны их достигнуть.

«Иногда кому-то кажется, что мы готовы пожертвовать каким-то турниром. Но «Барселона» мечтает выиграть все, что только можно. Кубок нас здорово воодушевил», — заявил испанский специалист.

Напомним, что вчера каталонский клуб в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании разгромил «Севилью» (6:1). «Сине-гранатовые» лидируют в Примере с 49 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca