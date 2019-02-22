Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Это произошло после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, «Зенит» дома одержал победу над «Фенербахче» (3:1), а в Леверкузене «Краснодар» сыграл в ничью с «Байером» (1:1). Таким образом, Россия заработала 0,5 балла и осталась на шестой позиции в таблице, имея в активе 50,382 балла. У Португалии их 46,632. В Лиге Европы «Бенфика» сыграла вничью с «Галатасараем» (0:0), а «Спортинг» — с «Вильярреалом» (1:1). Португалия набрала 0,4 балла.

Отставание Португалии от России в этом рейтинге увеличилось до 3,7 баллов.

Первая 10-ка стран в таблице коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:

1. Испания – 99,988 балла,

2. Англия – 77,177,

3. Италия – 73,583,

4. Германия – 70,641,

5. Франция – 58,165,

6. Россия – 50,382,

7. Португалия – 46,632,

8. Бельгия – 39,900,

9. Украина – 38,900,

10. Турция – 34,600.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»