В Польше прошла жеребьевка чемпионата Европы ConIFA 2019 года

Вчера, 27 января прошла жеребьевка чемпионата Европы ConIFA 2019 года. Она состоялась в Польше (Кракове).

В турнире примут участие 12 команд, которые были разделены на четыре группы.

На чемпионате Европы ConIFA 2019 выступят следующие команды:

Группа А:

Арцах,

Сапми,

Луганск

Группа В:

Абхазия,

Графство Ницца,

Чамерия

Группа С:

Падания,

Донецк,

Сардиния

Группа D:

Секейский край

Западная Армения

Южная Осетия

8 days to go! On Sunday 27th January, the draw for the 2019 CONIFA European Football Cup will take place.

It’ll be live streamed on CONIFA’s Facebook page and on @mycujoo from 11.30am CET. Who’ll be playing who in Artsakh in June? Tune in to find out!https://t.co/S3SpfsYKio pic.twitter.com/JdpgsLZsdn

— CONIFA (@CONIFAOfficial) January 19, 2019