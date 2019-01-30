Сердаром Азмуном заинтересовался «Зенит»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может сменить команду. Игрок заинтересовал «Зенит».

По информации источника, «сине-бело-голубые» сделали предложение казанцам о трансфере форварда. Отмечается, что между клубами продолжаются переговоры по вероятному переходу футболиста: стороны обсуждают сумму компенсации, бонусы.

На данный момент Азмун выступает за сборную Ирана на Кубке Азии. В нынешнем сезоне РПЛ за «Рубин» он провел 14 матчей, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: sport.business-gazeta.ru