Сердаром Азмуном заинтересовался «Зенит»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может сменить команду. Игрок заинтересовал «Зенит». 

По информации источника, «сине-бело-голубые» сделали предложение казанцам о трансфере форварда. Отмечается, что между клубами продолжаются переговоры по вероятному переходу футболиста: стороны обсуждают сумму компенсации, бонусы.

На данный момент Азмун выступает за сборную Ирана на Кубке Азии. В нынешнем сезоне РПЛ за «Рубин» он провел 14 матчей, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: sport.business-gazeta.ru

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