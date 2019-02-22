Гендиректор «Интера»: «Надеюсь, скоро мы объявим о переходе Година»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что в скором времени итальянский клуб может подписать защитника «Атлетико» Диего Година. Он выразил уверенность в переходе игрока.

«Приятно увидеть, что Годин забил [«Ювентусу»]. Я очень доволен, переговоры находятся в продвинутой стадии. Больше ничего не могу сказать. Смотрю на все оптимистично, надеюсь, что очень скоро «Интер» объявит о переходе», — сказал Маротта.

Ранее была информация, что футболист подпишет контракт с «Интером» на правах свободного агента. Соглашение между уругвайцем и «матрасниками» истекает этим летом.

Напомним, что Годин перешел в мадридский клуб в 2010 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 19 матчей и забил два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia