Оле-Гуннар Сульшер знает, каким будет «МЮ» через два года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал дальнейшее развитие команды. Он добавил, что размышляет о перспективах манкунианцев.

«Нам нужно думать не только о долгосрочной перспективе, но и о краткосрочной. У меня есть представление о том, как «Юнайтед» должен выглядеть в течение ближайшей пары лет. Я говорил об этом с клубом и Вудвордом (вице-президент «Манчестер Юнайтед» — прим.).

Я много лет поддерживал команду и следил за клубом, и у меня есть свое четкое мнение. У вас другое мнение по игрокам, но мы не так уж и далеки от того, что было, когда я пришел сюда, – заявил норвежский специалист.

Напомним, что «красные дьяволы» в АПЛ занимают пятое место с 48 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC