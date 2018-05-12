Ди Мария близок к переходу в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может переехать в Испанию. Аргентинец выбирает между «Барселоной» и «Атлетико».

Хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария недоволен своим положением в парижском клубе. Игрок рассматривает предложения из «Барселоны» и «Атлетико», контракт аргентинца истекает летом 2019 года.

Сам Анхель склоняется к переезду на «Камп Ноу», а вариант с «матрасниками» его смущает из-за выступлений за «Реал» с 2010 по 2014 год.

В этом сезоне Ди Мария сыграл в 21 матче, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun