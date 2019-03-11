Килиан Мбаппе не намерен покидать «ПСЖ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился со своим ближайшим будущим. Футболист заявил, что не собирается покидать парижский клуб этим летом. 

«Да, я думаю, что буду здесь в следующем сезоне. Могу даже сказать, что я уверен. Даже до поражения в Лиге чемпионов от «Манчестер Юнайтед» все было решено. Не буду добавлять трудностей клубу еще к тем проблемам, которые появились после вылета», — заявил форвард.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провел 21 матч, забил 24 мяча и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Антуан Гризманн

В «ПСЖ» нашли замены Неймару и Мбаппе

Джанлуиджи Буффон: «Нормально, что Мбаппе воспринимает меня как дедушку»

Мбаппе

Килиан Мбаппе – Вадиму Васильеву: «Спасибо за все, президент»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 