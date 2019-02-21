Агент Лукаса Сантоса: «ЦСКА хочет оформить трансфер в течение суток»

Фабиано Фарах, агент полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, поделился подробностями о переходе футболиста в ЦСКА. Сделка может состояться в ближайшее время.

«ЦСКА хочет окончательно оформить трансфер в течение суток. Они рассчитывают задействовать его в следующей Лиге чемпионов и поэтому хотят, чтобы игрок прибыл как можно скорее, чтобы хватило времени на подготовку», — сказал агент полузащитника.

Сумма трансфера Сантоса составит 2,5 миллиона евро, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о 5 миллионах евро. Официально о переходе хавбека в ЦСКА будет объявлено сегодня, 21 февраля.

Сантос привлек внимание ЦСКА игрой на молодежном турнире «Copa São Paulo de Futebol Júnior», где отметился 5 голами в 9 матчах. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии на счету 19-летнего хавбека два выхода на замену.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte