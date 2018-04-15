В Фернандо Торресе заинтересованы пять североамериканских клубов

Форвард Фернандо Торрес покинет «Атлетико» по окончании сезона. Нападающий может продолжить карьеру в Китае или в США.

В 34-летнем футболисте заинтересованы пять североамериканских клубов. Торрес может перейти в «Нью-Йорк Сити», «Чикаго Файр», «Сиэттл Саундерс», «Монреаль Импэкт» или «Канзас-Сити».

В нью-йоркском клубе выступает бывший партнер Фернандо по нападению сборной Испании Давид Вилья. Пост главного тренера «Чикаго» занимает Велько Паунович, игравший вместе с Торресом за «Атлетико».

Напомним, что в этом сезоне в чемпионате Испании Фернандо Торрес сыграл в 20 матчах, забив 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca