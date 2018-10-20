Мамаева и Кокорина перевели в двухместные камеры СИЗО

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева перевели из карантина в двухместные камеры СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по городу Москве Иван Мельников.

«Все трое переведены из карантина в обычные камеры: Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин – в трехместной. Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало», – заявил Иван Мельников.

Также в ОНК отметили, что футболисты уже подали заявки на посещение спортзала. Однако тренировки в нем футболисты пока не проводили.

Фото: Global Look Press
Источник: Интерфакс

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