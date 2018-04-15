Хосеп Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» Тиаго Алькантару

Автор: Тимофей Поршнев 0

Guardiola Alcantara

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в своей команде полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантару. Трансфер оценивается в 50 млн фунтов.

47-летний специалист работал с игроком в «Барселоне» и «Баварии», в которую хавбек перебрался при Гвардиоле в 2013 году. Действующий контракт Тиаго с «Баварией» рассчитан до 2021 года, а сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов фунтов.

Напомним, что в этом сезоне в бундеслиге Тиаго Алькантара принял участие в 15 матчах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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