Хосеп Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» Тиаго Алькантару

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в своей команде полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантару. Трансфер оценивается в 50 млн фунтов.

47-летний специалист работал с игроком в «Барселоне» и «Баварии», в которую хавбек перебрался при Гвардиоле в 2013 году. Действующий контракт Тиаго с «Баварией» рассчитан до 2021 года, а сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов фунтов.

Напомним, что в этом сезоне в бундеслиге Тиаго Алькантара принял участие в 15 матчах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail