«Бавария» представила гостевой комплект формы на сезон-2017/18

«Бавария» презентовала форму, в которой футболисты проведут выездные матчи нового сезона Бундеслиги. Фотографии можно посмотреть на официальном сайте клуба.

Новую форму «Баварии» изготовил технический партнер клуба, фирма «Adidas». На футболки добавлен ретроспективный элемент в виде красных поперечных полос. Они присутствовали на экипировке баварцев в сезоне-1998/99, когда клуб победил в кубке Германии.

Комплект можно приобрести в фан-шопе клуба или в официальном магазине «Adidas».

Фото: Официальный сайт ФК Бавария

Источник: Официальный сайт ФК «Бавария»