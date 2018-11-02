Ибрагимович выпустит вторую автобиографию

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выпустит свою вторую автобиографию. О выходе книги футболист объявил у себя в социальных сетях.

«На следующей неделе выходит моя новая книга «Я — Футбол»! Это книга обо мне как о футболисте. Над ней мне было очень весело работать. Куча фотографий и интервью со мной и с людьми, с которыми я работал на протяжении всей своей карьеры», — написал Златан Ибрагимович в Twitter. Официальная презентация «Я — футбол» состоится 8 ноября.

Напомним, что первая книга футболиста называлась «Я — Златан». Она была издана в 2011 году. Там рассказывалось о детстве и начале карьеры Ибрагимовича.

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Златан Ибрагимович – выдающийся шведский нападающий, забивший за свою карьеру более 500 голов. Он становился чемпионом Голландии, Италии, Испании и Франции. Выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «ПСЖ» и «МЮ». Неоднократно становился лучшим бомбардиром национальных чемпионатов, одиннадцать раз признавался игроком года в Швеции.

Фото: Global Look Press

Источник:Официальный Twitter Златана Ибрагимовича