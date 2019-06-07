Антон Шунин: «Были предложения из МЛС и Турции, но мой приоритет — остаться в «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин отметил, что рассчитывает продлить контракт с клубом. Также игрок рассказал о предложениях из-за рубежа.

«Закончился ли мой контракт с «Динамо»? Заканчивается в конце июня. Подписан ли новый? Нет, но переговоры идут. Сейчас я нахожусь в сборной и сосредоточен только на национальной команде. Все контрактные вопросы оставил своему агенту. Надеюсь, все закончится хорошо.

Думаю, сейчас идут обсуждения того, как дальше будет развиваться клуб и кто из игроков нужен команде. В первую очередь нужно подписать контракты с тренерским штабом. Наверное, занимаются этим, а потом уже перейдут к игрокам. При этом параллельно ведутся переговоры и с футболистами.

Повторюсь, мой агент сейчас общается с клубом. Допускаю ли возможность смены команды? Чем ближе окончание контракта, тем чаще приходится думать об этом. Были предложения из МЛС, Турции и России.

Конечно, мой приоритет — остаться с «Динамо». Это клуб всей моей жизни. Тем более сейчас мы наконец вернулись на наш родной стадион. Но к окончанию контракта понимаю, что надо перестраховываться и думать о других вариантах. Потому что я хочу играть, чувствую в себе силы и вижу, что в каждом сезоне продолжаю прогрессировать», — сказал Шунин.

В минувшем сезоне Шунин провел в чемпионате России 30 матчей, в 10 из которых отстоял «на ноль».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия