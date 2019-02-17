Матч «Бавария» — «Аугсбург» не показали в Иране

Автор: Дарья Григорьева 0

В пятницу в рамках 22-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Аугсбург» (3:2). Матч немецкого чемпионата не показали на иранском телевидение. 

Как сообщила журналистка Натали Амири, игру должны были транслировать по государственному телеканалу в Иране, но этого не случилось. Причиной отмены стал тот факт, что встречу обслуживала женщина-арбитр, Бибиана Штайнхаус. По полю она бегала в шортах, поэтому матч сочли неуместным для показа.

Напомним, что Штайнхаус — первая женщина-арбитр в Бундеслиге.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter Натали Эмири

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