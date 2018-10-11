Уволен тренер Александра Головина

Клуб остался недоволен результатами работы Леонарду Жардима. «Монако» объявил об отставке главного тренера.

Клуб прекратил сотрудничество с Жардимом. После девяти туров чемпионата Франции «монегаски» заняли 18-е место в таблице. В этом сезоне они одержали только одну победу из 11.

Напомним, что Жардим пришел в «Монако» в 2014 году. С ним клуб завоевал титул чемпиона Франции 2016/17. Под его руководством «монегаски» добрались и до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее, в июле клуб объявил о переходе 22-летнего российского полузащитника Александра Головина за 30 миллионов евро. Контракт с футболистом заключен на пять лет.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Монако»