Средний возраст игроков «Краснодара-2» в матче ФНЛ составлял рекордные 19 лет

В матче четвертого тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» дома принимала «Краснодар-2». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», средний возраст команды – 19 лет и 3 месяца. Такой показатель является рекордным в истории ФНЛ.

На 28-й минуте арбитр удалил с поля нападающего Германа Онугху, после чего средний возраст игроков «Краснодара-2» стал 19 лет.

В турнирной таблице ФНЛ «быки» занимают третью строчку, набрав восемь очков в четырех матчах.

В следующем туре «Краснодар-2» сыграет на выезде с «Тамбовом». Встреча состоится 8 августа.

Фото: ФК «Краснодар»

Источник: официальный твиттер ФК «Краснодар»