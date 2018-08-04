Средний возраст игроков «Краснодара-2» в матче ФНЛ составлял рекордные 19 лет

Автор: Михаил Серебряков 0

Краснодар-2

В матче четвертого тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» дома принимала «Краснодар-2». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», средний возраст команды – 19 лет и 3 месяца. Такой показатель является рекордным в истории ФНЛ.

На 28-й минуте арбитр удалил с поля нападающего Германа Онугху, после чего средний возраст игроков «Краснодара-2» стал 19 лет.

В турнирной таблице ФНЛ «быки» занимают третью строчку, набрав восемь очков в четырех матчах.

В следующем туре «Краснодар-2» сыграет на выезде с «Тамбовом». Встреча состоится 8 августа.

Фото: ФК «Краснодар»
Источник: официальный твиттер ФК «Краснодар»

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Анжи

Махачкалинский «Анжи» официально вошел в РФПЛ вместо «Амкара»

Енисей

Красноярский «Енисей» проведет первые матчи сезона в Тюмени

Kane

Англия обыграла Тунис, Бельгия расправилась с Панамой, Швеция победила Южную Корею, «Амкар» прекратил свое существование. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 