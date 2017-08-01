Представители «Милана» встретились с агентом Диего Косты

«Милан» продолжает поиски нападающего. Выбор «россонери» пал на форварда «Челси» Диего Косту.

Спортивные директора итальянского клуба Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли встретились с агентом футболиста Жорже Мендешом и представителями лондонцев. Результаты переговоров пока неизвестны.

Сообщается, что сам Коста желает перейти только в «Атлетико», и мадридцы уверены, что испанец подпишет контракт именно с ними. Однако «матрасники» не имеют права регистрировать новых игроков до января следующего года, а «Челси» желает продать нападающего как можно быстрее и рассчитывает договориться именно с «Миланом».

Напомним, что главный тренер «синих» Антонио Конте не видит Косту в составе команды и не взял его предсезонные сборы. В настоящее время испанец находится в отпуске в Бразилии, где поддерживает форму.

Фото: Global Look Press

Источник: Gianluca di Marzio