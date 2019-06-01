Маурицио Сарри возглавит «Ювентус»

Главный тренер лондонского «Челси» может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 60-летнего специалиста заинтересован «Ювентус».

Сообщается, что итальянец в ближайшее время расторгнет контракт с английским клубом и будет доступен для работы в «Юве». Агент главного тренера Фали Рамадани уже встретился в Лондоне с руководством «Челси». Английская сторона выразила готовность отпустить Сарри в новый клуб.

По информации итальянских СМИ, сегодня Сарри встретился с исполнительным директором «Челси» Мариной Грановской. Специалист дал понять, что хочет вернуться в Италию в летнее межсезонье.

В прошедшем сезоне лондонцы выиграл Лигу Европы под руководством итальянского специалиста, работавшего с командой первый год. В чемпионате Англии «синие» заняли третье место, набрав в 38-ми турах 72 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы