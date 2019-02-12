Джанлуиджи Буффон: «Нормально, что Мбаппе воспринимает меня как дедушку»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поздравление с днем рождения со стороны нападающего Килиана Мбаппе. Напомним, в конце января голкиперу исполнилось 41 год.

«Это вполне нормально, что Килиан, которому 20 лет, воспринимает меня как отца или даже дедушку. Я думаю даже, что это мило.

Я прошел через многое в своей карьере. Сначала был дерзким юношей, которого окружали более старшие футболисты, и тогда я стремился к тому, чтобы они меня приняли. Потом был молодым игроком и вот теперь стал зрелым человеком, встретившим такого же юного парня, каким был я сам в этом возрасте. Когда мы с Килианом шутим, мне кажется, что мы одного возраста», — заявил голкипер.

Напомним, что «ПСЖ» в чемпионате Франции лидирует с 59 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: CNN , Официальный Инстаграм Килиана Мбаппе