Луис Суарес может пропустить матч с «Реалом»

Автор: Дарья Григорьева 0

Suarez

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рискует пропустить встречу с «Реалом». Футболисту по-прежнему доставляет проблемы поврежденное колено.  

Сообщается, что каталонский клуб взволнован. Но официально «сине-гранатовые» не рассказали о состоянии игрока. Предполагается, уругваец может пропустить «класико» со «сливочными» в рамках полуфинала Кубка Испании.

Напомним, что в ноябре Суарес получил травму. Операция не была проведена, а повреждение продолжает беспокоить нападающего. В нынешнем сезоне Примеры он провел 24 матча, забил 16 мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: GLobal Look Press
Источник:  Football Espana

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