Уэс Браун: «Сульшер вернул улыбки игрокам «МЮ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Сульшер

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун прокомментировал назначение Оле-Гуннара Сульшера. Экс-игрок положительно отозвался о новом главном тренере команды.

«Я долгое время не видел, чтобы «МЮ» так играл. Было заметно, что в матче против «Кардиффа» все получали удовольствие. При предыдущем тренере такого не было, что-то шло не так.

Оле пришел в команду, вернул улыбки на лица игроков и сказал: «Идите и играйте». Если он продолжит в том же духе, то не вижу причин, почему мы не сможем попасть в топ-4», — заявил Браун.

Напомним, что 18 декабря с поста главного тренера «красных дьяволов» был уволен Жозе Моуринью. Вместо него на данную должность назначили Оле-Гуннара Сульшера.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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