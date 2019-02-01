Назван лучший игрок сборной Бельгии в 2018 году

Бельгийская футбольная федерация назвала имена лучших игроков страны по итогам 2018 года. Организация об этом сообщила в Twitter.

Лучшим футболистом Бельгии стал полузащитник «Челси» Эден Азар. За хавбека проголосовали почти 15 тыс. болельщиков. За ним расположился игрок «Боруссии» Д Аксель Витсель (3, 8 тыс. голос), третье место занял футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (2 тыс. голосов).

Напомним, что ранее Азара также признали лучшим спортсменом Бельгии.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Twitter сборной Бельгии