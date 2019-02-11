Жозе Моуринью будет вести программу про Лигу чемпионов

Автор: Дарья Григорьева 0

Жозе Моуринью

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет вести программу про Лигу чемпионов. Он продолжит сотрудничество с Russia Today.

Португальский специалист присоединится к команде RT с марта и будет обозревать матчи Лиги чемпионов в программе «В поле зрения Жозе Моуринью». Запуск передачи назначен на 7 марта.

Напомним, что Моуринью уже работал с RT во время чемпионата мира в России.

«Освещать ЧМ-2018 на RT было отличным опытом для меня, и я очень рад возможности продолжить сотрудничество с такой замечательной командой», — заявил Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник: RT

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