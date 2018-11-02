Никлас Бендтнер получил реальный срок

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер приговорен к 50-дневному тюремному заключению. Датский футболист наказан за насильственные действия по отношению к водителю такси.

Адвокат форварда подчеркнул, что на это решение городского суда Копенгагена уже была подана апелляция.

Ночью 3 сентября Бендтнер уезжал вместе с девушкой на такси. Пару не устроила дорога домой. Они вышли из машины и отказались оплачивать счет. Водитель такси нецензурно выругался в адрес Бендтнера. Мужчина не остановился и проехал до банка, куда зашел 30-летний футболист вместе с девушкой. Таксист продолжил оскорблять футболиста. Бендтнер не сдержался и ударил водителя. Шофер получил перелом челюсти.

Бендтнер выступал за «Арсенал» в период с 2005 по 2014 год. Сейчас футболист защищает цвета » Русенборга». Форвард забил 30 голов в 81 матче за сборную Дании.

Фото: Global Look Press

Источник: Adresseavisen