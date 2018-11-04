Евгений Кафельников посоветовал болельщикам не приходить на матчи «Спартака»

Экс-первая ракетка мира по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что фанатам необходимо бойкотировать матчи московской команды. По его мнению, так будет лучше.

– Пока вы (фанаты) ходите на трибуны, ничего не изменится вообще, – написал Кафельников в Твиттере. – Сейчас самое время полюбить себя в «Спартаке», а не наоборот!

Сегодня «Спартак» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России проиграл «Уралу» (1:2). Московская команда потерпела четвертое домашнее поражение в чемпионате России подряд.

Пока вы(фанаты) ходите на трибуны,ничего не изменится вообще. Сейчас самое время полюбить себя в Спартаке,а не наоборот! — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 4, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Евгения Кафельникова