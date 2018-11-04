Евгений Кафельников посоветовал болельщикам не приходить на матчи «Спартака»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Rubin Spartak

Экс-первая ракетка мира по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что фанатам необходимо бойкотировать матчи московской команды. По его мнению, так будет лучше.

– Пока вы (фанаты) ходите на трибуны, ничего не изменится вообще, – написал Кафельников в Твиттере. – Сейчас самое время полюбить себя в «Спартаке», а не наоборот!

Сегодня «Спартак» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России проиграл «Уралу» (1:2). Московская команда потерпела четвертое домашнее поражение в чемпионате России подряд.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Евгения Кафельникова

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