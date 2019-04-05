Хосеп Бартомеу: «Барселона» уже готовится к эпохе после Лео»

Автор: Дарья Григорьева 0

Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси. Он назвал пути развития каталонцев. 

«Может, через три, четыре или пять лет Месси скажет: «Пора заканчивать играть в футбол». Мы уже готовимся к будущему, к эпохе после Лео, потому что мы хотим оставаться топ-клубом.

Инвестируем в молодых игроков, в воспитанников и ребят из других команд, чтобы поддерживать этот высокий уровень. Сейчас мы привлекаем в клуб футболистов, которые кажутся нам очень талантливыми. У нас есть много игроков, которые продолжат выступать, когда завершится эра Месси», — заявил Бартомеу.

Напомним, в чемпионате Испании после 30-го тура лидирует с 70 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN US

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