Хосеп Бартомеу: «Барселона» уже готовится к эпохе после Лео»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси. Он назвал пути развития каталонцев.

«Может, через три, четыре или пять лет Месси скажет: «Пора заканчивать играть в футбол». Мы уже готовимся к будущему, к эпохе после Лео, потому что мы хотим оставаться топ-клубом.

Инвестируем в молодых игроков, в воспитанников и ребят из других команд, чтобы поддерживать этот высокий уровень. Сейчас мы привлекаем в клуб футболистов, которые кажутся нам очень талантливыми. У нас есть много игроков, которые продолжат выступать, когда завершится эра Месси», — заявил Бартомеу.

Напомним, в чемпионате Испании после 30-го тура лидирует с 70 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN US