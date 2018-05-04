Владимир Путин посетит матч открытия ЧМ Россия – Саудовская Аравия

Автор: Лидия Дидык 0

Путин

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, какие матчи ЧМ-2018 планирует посетить глава страны. Президент собирается присутствовать на матче открытия.

«Пока могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира по футболу, это будет матч сборных России и Саудовской Аравии.

Другие матчи? Все будет зависеть от того, как все пройдет», – сказал Песков.

Матч Россия – Саудовская Аравия пройдет 14 июня в «Лужниках».

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Luzhniki 2

На матч Россия – Бразилия продано 50 тысяч билетов

ЧЕРЧЕСОВ

Станислав Черчесов: «За 30 секунд до каждого гола у нас готовилась замена, но не хватило времени выпустить свежего игрока»

Криштиану Роналду

Тюрьма для Роналду, штрафы для Рауша и Нойштедтера. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 