Владимир Путин посетит матч открытия ЧМ Россия – Саудовская Аравия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, какие матчи ЧМ-2018 планирует посетить глава страны. Президент собирается присутствовать на матче открытия.

«Пока могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира по футболу, это будет матч сборных России и Саудовской Аравии.

Другие матчи? Все будет зависеть от того, как все пройдет», – сказал Песков.

Матч Россия – Саудовская Аравия пройдет 14 июня в «Лужниках».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС