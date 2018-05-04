Владимир Путин посетит матч открытия ЧМ Россия – Саудовская Аравия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, какие матчи ЧМ-2018 планирует посетить глава страны. Президент собирается присутствовать на матче открытия.
«Пока могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира по футболу, это будет матч сборных России и Саудовской Аравии.
Другие матчи? Все будет зависеть от того, как все пройдет», – сказал Песков.
Матч Россия – Саудовская Аравия пройдет 14 июня в «Лужниках».
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС