Президент УЕФА Александер Чеферин: «Я должен буду исключить «ПСЖ» из еврокубков»

Автор: Никита Воробьев 0

Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, какое наказание может грозить «ПСЖ» за возможное нарушение правил финансового фэйр-плей. Ранее было объявлено об открытии расследование в отношении парижского клуба.

«Если я хочу быть популярным, как Мишель Платини, я знаю, что должен буду исключить «ПСЖ» из еврокубков», — заявил Чеферин.

Несколько дней назад президент УЕФА уже сообщил, что представители европейского союза не будут боятся наказывать виновных, так как никто не может быть выше закона.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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