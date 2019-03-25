Джано Ананидзе во время матча спас жизнь сопернику

В матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Грузии и Швейцарии (2:0) удалось предотвратить трагедию. Защитник гостей Фабиан Шер потерял сознание и начал задыхаться, его спас Джано Ананидзе.

Ужасный эпизод случился на 24-й минуте встречи. Защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер в верховом единоборстве столкнулся с грузинским игроком «Уфы» Джемалом Табидзе, после чего рухнул на газон и потерял сознание. Первым на помощь сопернику успел прийти экс-спартаковец Джано Ананидзе, который вытащил запавший у игрока язык, освободив пострадавшему дыхание.

Позже Шеру оказали помощь врачи команды. Он получил сотрясение мозга, но смог продолжить игру, проведя на поле все 90 минут.

Horrible injury Fabian Schär pic.twitter.com/1nNauhQVTD — TM55 (@Fb5517) March 24, 2019

«Это выглядит ужасно. Я ничего не могу вспомнить, – сказал швейцарец после игры. – Несколько секунд я был без сознания. Скула очень болит, чувствую дискомфорт в шее. И шишка на лбу».

Сообщается, что у Джемала Табидзе так же диагностировано сотрясение мозга. После оказанной медицинской помощи, он продолжил игру, но был заменен на 62-й минуте.

Здоровья, Джимми! 🙌 Во вчерашнем матче Грузия — Швейцария (0:2) защитник ФК «Уфа» Джемал Табидзе получил повреждение в верховом единоборстве с Фабианом Шером. У Табидзе сотрясение мозга, и в следующем матче сборной Грузии против Ирландии Джемал участие не примет pic.twitter.com/GlkuTrmnQB — ФК УФА (@UfaFc) March 24, 2019

Из-за повреждения Табидзе пропустит матч 2-го тура отбора Евро-2020 с Ирландией, который состоится 26 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC